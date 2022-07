SALAVATORE ALAIA. Il presidente irpino di Azione sottolinea la necessità di operare nel solco della tutela dei precari.

Un passo è stato fatto molti ancora da compiere. Stabilizzazione, potrebbe sembrare una parola come tante altre ma a ben guardare questa espressione spesso usata, in tempi non sospetti, dal Presidente provinciale di Azione il Dott. Salvatore Alaia, continua a produrre i suoi frutti con l’assunzione di ulteriori figure professionali, ben otto, presso il Piano di zona sociale Vallo Lauro-Baianese. Una vicenda che non passa inosservata allo sguardo del Dott. Alaia, sempre in prima linea a difendere i diritti dei lavoratori e nel caso specifico, quelli del Piano sociale di un territorio a cui il Presidente di Azione ha sempre destato grande attenzione pur di arrivare al raggiungimento di ulteriori risultati. Sono particolarmente soddisfatto, dichiara Alaia, per la possibilità che viene concessa ai tanti operatori sociali che con grande spirito di abnegazione hanno dedicato buona parte del loro tempo a supporto di tanti cittadini per cercare di affrontare e risolvere le diverse problematiche soprattutto quelle manifestate dalle fasce più deboli.