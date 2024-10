ROCCARAINOLA. Costruiamo il nostro Paese con i mattoncini LEGO: l’iniziativa di “Autismo in Movimento” per l’accessibilità. Ecco i punti raccolta

L’iniziativa “Costruiamo il nostro Paese con i mattoncini LEGO”, organizzata dall’associazione Autismo in Movimento Campania in collaborazione con Talents Lab, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche e della disabilità. Attraverso laboratori di costruzione e creatività, si promuove la creazione di rampe e soluzioni accessibili, mirate a migliorare la vita delle persone con disabilità motoria.

I mattoncini LEGO donati verranno utilizzati per costruire rampe colorate, simbolo della lotta per abbattere gli ostacoli fisici e creare un mondo più accessibile. L’iniziativa nasce dalla passione di Enrico Balestra, un giovane nello spettro autistico che ha avviato il progetto nel 2020, con l’obiettivo di abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle mentali, promuovendo una maggiore inclusione sociale per le persone con disabilità.

Per contribuire al progetto e fare la tua parte, puoi donare i mattoncini LEGO presso i seguenti punti di raccolta:

Casa Comunale , Via Roma, 9 – Roccarainola

, Via Roma, 9 – Roccarainola Scuola dell’Infanzia N. Sauro , Roccarainola

, Roccarainola Scuola dell’Infanzia Plesso Sasso , Roccarainola

, Roccarainola Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni 1” di Roccarainola-Tufino

Le donazioni aiuteranno a creare rampe funzionali, trasformando l’energia creativa di tanti in una soluzione concreta per l’accessibilità. Unisciti a questa iniziativa e contribuisci a costruire un futuro più inclusivo e accessibile!