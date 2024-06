Quarta edizione della XC Montedonico: riuscitissimo spettacolo della mountain bike tra i boschi di Visciano

Conclusa con successo la XC Montedonico e il Team Bike Visciano ha potuto tirare le somme della quarta edizione andata in scena tra i boschi sopra Visciano, per una gara abbinata al campionato regionale cross country FCI Campania solo per le categorie esordienti e allievi.

Tutto è filato liscio grazie alla vicinanza dell’amministrazione comunale (con in testa il sindaco Sabatino Tranchese), alla disponibilità dei proprietari terrieri per l’allestimento del percorso che non dava respiro ai concorrenti tra le salite, le discese tecniche e i veloci single track (passaggi singoli).

L’impegno organizzativo è stato oneroso e al contempo ripagato da una cospicua partecipazione di atleti (oltre un centinaio) non solo dalla Campania ma anche da Basilicata e Calabria, le tre regioni che compongono il mosaico del circuito X-Country, sostenuto dai rispettivi comitati regionali della Federciclismo.

Obiettivo podio raggiunto nelle categorie agonistiche per Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano), Pasquale Campana (Loco Bikers) e Pasquale Cianni (Asd Belvedere Ciclone) tra gli esordienti uomini primo anno, Samuele Sorvillo (Amicisuperski), Christian Santaniello (Federal Team Bike) e Mattia Di Maro (Asd Emmevi) tra gli esordienti uomini secondo anno, Margherita Graziano (Federal Team Bike) e Lucia Graziano (Federal Team Bike) tra le esordienti donne, Riccardo Carrafiello (Amicisuperski), Giovanni Russo (Federal Team Bike) e Giuseppe Gianni (Federal Team Bike) tra gli allievi uomini primo anno, Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano) e Jacopo Scognamiglio (Asd Emmevi) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le allieve donne, Giuseppe Panariello (Federal Team Bike), Domenico Esposito (Federal Team Bike) e Andrea Ruggiero (Federal Team Bike) tra gli juniores uomini, Sara Simeone (Bike&Sport Team) tra le juniores donne, Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli under 23 e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite.

Primati di categoria in ambito amatoriale per Matteo Rotondi (GS Murolo-Vincenzo Elefante SL2) tra gli élite sport, Pasquale Amato (Genesy Bike) tra i master 1, Alessandro Gaudio (Bike&Sport Team) tra i master 2, Francesco Paolini (GS Murolo-Vincenzo Elefante SL2) tra i master 3, Carlo Salvatore (Vesuvio Mountainbike) tra i master 4, Luigi Severino Balzano (GS Murolo-Vincenzo Elefante SL2) tra i master 5, Ferdinando D’Ambrosio (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 6, Raffaele Riello (Mtb Tifata) tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Federal Team Bike) tra i master 8 e Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5.

A scopo puramente dimostrativo e come nella passata edizione, si sono esibiti gli atleti delle categorie G6 a livello promozionale con Mariazzurra Alberti (Team Bykers Viggiano) tra le donne, Giuseppe Mattia Savino (Team Bykers Viggiano) e Alberto Cuozzo (Team Bykers Viggiano) tra gli uomini.

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO TRE PROVE (SOLO AGONISTI)

Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)

Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)

Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)

Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)

Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Juniores: Domenico Esposito (Federal Team Bike)

Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)

Elite: Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce)

I CAMPIONI REGIONALI CROSS COUNTRY FCI CAMPANIA 2024

Esordienti uomini primo anno: Vito Simeone (Bike e Sport Team)

Esordienti uomini secondo anno: Samuele Sorvillo (Amicisuperski)

Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)

Allievi uomini primo anno: Riccardo Carrafiello (Amicisuperski)

Allievi uomini secondo anno: Jacopo Scognamiglio (Asd Emmevi)