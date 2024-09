Presentazione del libro di Annibale Cogliano sulla Rivoluzione del 1799 al Mondadori Bookstore di Avellino

La Rivoluzione del 1799 nel Principato Ultra: Presentazione del libro di Annibale Cogliano presso Mondadori Bookstore Avellino. Martedì 24 settembre, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro Insorgenze e Terrore Repubblicano nel Principato Ultra di Annibale Cogliano presso il Mondadori Bookstore di Avellino (Centro), in collaborazione con l’Accademia dei Dogliosi. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori: Fiorentino Vecchiarelli, Fiorentino Alaia e l’autore del volume. A moderare l’incontro sarà Gianluca Amatucci.

Il volume e il contesto storico: Pubblicato da Il Terebinto Edizioni, il volume di Annibale Cogliano offre un’approfondita ricostruzione storica degli eventi del 1799 nel Principato Ultra, una provincia interna del Regno di Napoli. Il libro, frutto di oltre vent’anni di ricerche documentarie innovative, si distingue per l’ampiezza e la profondità delle fonti utilizzate, molte delle quali inedite. L’autore esplora la complessità degli avvenimenti che segnarono l’insorgenza popolare e il terrore repubblicano, con particolare attenzione alle città di Avellino, Atripalda, Solofra e Ariano, oltre alle zone rurali della provincia. Secondo Cogliano, il Principato Ultra rappresentava un microcosmo delle dinamiche che attraversarono l’intero Regno di Napoli, rendendo questa ricerca di fondamentale importanza non solo a livello provinciale ma anche per comprendere il quadro generale del Mezzogiorno in quell’epoca. Il libro, dal titolo completo Insorgenze e Terrore Repubblicano nel Principato Ultra: La Rivoluzione del 1799 in una provincia interna del Regno di Napoli, conta 344 pagine, ed è già disponibile in libreria al prezzo di 16,00 Euro.

Un contributo di grande valore storico: L’opera di Cogliano si distingue per il suo vasto scavo archivistico e per l’analisi minuziosa di fonti che offrono una nuova luce su eventi centrali ma spesso poco studiati del periodo rivoluzionario in Italia. L’autore, che si basa su studi pionieristici come quelli di Francesco Scandone, riesce a fornire una visione più solida e articolata degli eventi, colmando lacune storiche e fornendo una narrazione dettagliata degli avvenimenti. La presentazione del libro sarà un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza di un periodo cruciale della storia irpina e del Meridione, direttamente dalla voce di uno dei maggiori esperti in materia.

