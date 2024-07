Prata (AV)-Il 6 luglio la XVIII edizione del Prata Jazz Festival

Il comune di Prata di Principato Ultra è pronto per ospitare la XVIII edizione del “Prata Jazz Festival”, kermesse dedicata al genere musicale di origine statunitense ospitata nella suggestiva location del Palazzo Baronale. Ad aprire la serata i musicisti irpini del “Jazz Stolfa Trio”, sugli accordi dei quali sarà possibile degustare prodotti tipici e calici di vino locale grazie agli stand gestiti dalla Pro Loco pratese. Principali ospiti del festival la chitarra di Mino Lanzieri, il basso di Dario Deidda e la batteria di Giuseppe La Pusata. Un terzetto di altissimo profilo, quello selezionato dal direttore artistico Luca Roseto. Lanzieri è stato definito dalla rivista “JazzIt Magazine” come uno dei più interessanti e prolifici chitarristi della moderna scena jazz italiana, mentre Deidda ha suonato al fianco di artisti del calibro di Pino Daniele e Fiorella Mannoia. La Pusata, invece, oltre a vantare una florida carriera musicale, ha tenuto seminari e corsi in varie prestigiose sedi tra cui l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.