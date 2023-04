POMIGLIANO (NA). Rinascita scioglie il nodo: sarà Vito Fiacco detto Fender il candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative

Pomigliano d’Arco. È il segretario di Rinascita Vito Fiacco detto Fender, classe 1998, il candidato a sindaco del principale partito di sinistra pomiglianese, che ha deciso di correre da solo alle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio.

Le prime parole del neo candidato a sindaco sono state per la sua compagna di segreteria Carla Mercogliano: «Vorrei che tutti voi – ha dichiarato Vito Fender dopo l’ufficializzazione della sua candidatura – sentiste il mio stesso orgoglio nell’avere come segretaria Carla che oggi, per l’ennesima volta, ha dimostrato il perché la scelta di investire su di lei per un ruolo così importante sia stata la mossa giusta. Carla ha dimostrato maturità politica, senso di responsabilità e amore per la città. Questa non è la candidatura di Vito, ma di questa segreteria e di questa comunità eccezionale che è Rinascita».

«Ringrazio anche – continua il neo candidato a sindaco – il nostro consigliere Antonio Avilio perché se siamo qui oggi, più forti di prima, e anche e soprattutto grazie a tutto il lavoro che ha fatto in Consiglio Comunale. È stato il miglior protagonista della consiliatura appena conclusa dimostrando coerenza politica, capacità dialettica, fede alle promesse e fedeltà assoluta ai bisogni della città. A tutte e tutti i militanti e candidati di Rinascita, grazie! Per il vostro coraggio, grazie per il vostro impegno quotidiano, grazie per esservi messi a disposizione di questa battaglia che sarà difficile e dura. Ma anche bella, spontanea, libera e forte».

«La scelta di puntare tutto su Vito – spiegano i militanti di Rinascita – arriva alla fine di un percorso Politico estenuante nella quale abbiamo provato a costruire una coalizione competitiva dietro il prof. Aniello Cimitile, persona e politico di grandissimo livello che, siamo convinti, avrebbe dato lustro a questa campagna elettorale e a questa città, qualora fosse stato eletto primo cittadino. Abbiamo portato avanti questa candidatura nonostante il professore non faccia parte del nostro partito. Ma gli altri componenti della coalizione hanno preferito un nome diverso, incompatibile per storia e cultura politica con le nostre posizioni».

«Il mio compagno di segreteria – ha commentato la segretaria Carla Mercogliano, capolista di Rinascita alle prossime elezioni – avrà sempre in me sostegno e appoggio per questa campagna elettorale e per tutto il nostro percorso politico. Ringrazio tantissimo anch’io i compagni di Rinascita che hanno lasciato a noi segretari la scelta del candidato, senza alcun condizionamento, dimostrando per noi una fiducia e un attaccamento veramente insolito nella Politica di oggi. Rinascita per l’ennesima volta si dimostra una vera famiglia, un gruppo unito, coeso e coerente che, sono convinta, rappresenterà la vera sorpresa di questa tornata elettorale».

Candidati Di Rinascita al Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco

elezioni amministrative 2023

Candidato Luogo di nascita Data di nascita Avilio Antonio Napoli 02-07-1997 Ceglia Consiglia Sant’Anastasia 25-04-1960 Ciriello Anna Pomigliano d’Arco 23-10-1969 De Cicco Domenico Napoli 31-08-1960 Di Dato Ferdinando Napoli 15-08-1965 Di Marzo Salvatore Pomigliano d’Arco 14-05-1965 Di Napoli Annamaria Napoli 21-04-1965 Di Pasquale Raffaele Casandrino 28-11-1955 Esposito Antonio Pomigliano d’Arco 19-10-1995 Esposito Vincenzo Napoli 28-08-1992 Ferro Gennaro Napoli 06-04-1983 Gianniello Consiglia Napoli 28-12-1958 Grande Serena Pollena Trocchia 26-06-1998 Guadagni Carmine Pomigliano d’Arco 08-07-1964 Iasevoli Vincenza (detta Enza) Pomigliano d’Arco 07-05-1966 La Marca Maria San Giuseppe Vesuviano 30-01-1978 Lopez Vincenza Napoli 13-06-1991 Melito Marco Nola 01-05-1991 Mercogliano Carla Avellino 08-11-1994 Mondola Anna San Giorgio a Cremano 22-10-1960 Pugliese Giuseppina (detta Pina) Pomigliano d’Arco 05-01-1994 Renzi Gianluigi Avellino 22-09-1995 Toscano Rossella Pomigliano d’Arco 10-09-1994 Toscano Salvatore Aversa 09-01-2001

Vito Fiacco (in Esposito) detto Fender ha 24 anni, è nato e cresciuto a Pomigliano d’Arco e, da oltre dieci anni, si impegna sotto varie forme nelle battaglie e lotte politiche che si identificano negli ideali della Sinistra, dell’ambientalismo e della solidarietà.

Diplomato al liceo linguistico e prossimo alla laurea in Giurisprudenza, con una particolare predisposizione per il Diritto Internazionale e Costituzionale.

Le sue radici familiari affondano nella storia delle lotte operaie e la sua famiglia è composta da una mamma operaia e i due nonni materni, che hanno rappresentato il fulcro della sua educazione e della sua impostazione valoriale.

L’impegno politico comincia come membro del Coordinamento del Sindacato Studentesco dell’Unione degli Studenti con il quale, nel corso degli anni del liceo, si batte in particolare per la disastrosa situazione ambientale in cui versa la cosiddetta “Terra dei fuochi”, contro la riforma voluta dal governo Renzi della “Buona Scuola”, contro la riforma Costituzionale del 2016, il cui esito del Referendum a Pomigliano vide una vittoria schiacciante del No, grazie soprattutto al contributo degli studenti e degli operai, con i quali sono sempre stati comuni la lotta e i percorsi; partecipa inoltre attivamente alle iniziative a tutela della comunità LGBTQ+ ; allo stesso tempo ricopre per 3 anni il ruolo di rappresentante degli studenti del liceo Matilde Serao, provando a costruire una Scuola a misura di studente, unendo i vari ragazzi nelle lotte a difesa dei loro diritti e proponendo, insieme agli altri licei del territorio, forme di autogestione studentesca che hanno portato ad ottimi risultati e permesso di rivalutare la figura e la maturità degli studenti; ha ricoperto inoltre per due anni il ruolo di membro dell’assemblea della consulta provinciale degli studenti di Napoli.

Nel 2020, si candida al Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco con la lista Rinascita e, nel 2022, dopo la Costituzione di Rinascita in Partito politico locale, inizia a ricoprire la carica di segretario.

Con Rinascita è proseguito l’impegno per la tutela dei più deboli e della comunità di Pomigliano, con iniziative e proposte a difesa dell’ambiente, del femminismo, della legalità, delle fasce economicamente più deboli, del lavoro, fino ad arrivare a temi di carattere internazionale come la tutela della popolazione Afghana, Palestinese e la raccolta organizzata, insieme alla Casa del Popolo, per la popolazione Ucraina, un percorso culminato nell’estate del 2022 con il “Rinascita Fest” dedicato “alla pace dei popoli”, attraverso il quale si sono messi in campo i temi della Pace, del disarmo, della cittadinanza, della tutela del lavoro, dell’ecologismo, del femminismo e del sostegno alla comunità LGBTQ+.

Questa candidatura rappresenta la volontà di ridare voci agli ultimi, portare in campo i temi affrontati nel corso di questi anni e dare finalmente voce e rappresentanza a chi ha subito sulla propria pelle la degenerazione e la mercificazione della Politica.