PD, esaminati i ricorsi sul tesseramento dei Circoli Taurano, Pago del Vallo di Lauro, Moschiano. Il verdetto

Il giorno 11 febbraio, da remoto, si è riunita la Commissione Regionale per il Congresso per esaminare i ricorsi sulla platea degli iscritti dei Circoli di Taurano, Pago del Vallo di Lauro e Moschiano.

La Commissione Regionale, vista la decisione della Commissione provinciale di Avellino in data 10-2-2023 sui ricorsi relativi alle iscrizioni nei circoli di Taurano, Pago del Vallo di Lauro e Moschiano;

ritenuto che la decisione è sufficientemente motivata e che, d’altro canto, dall’esame della documentazione disponibile non emergono elementi a sostegno della asserita regolarità dei tesseramenti esclusi;

Con un solo voto contrario, ha deciso per il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione della Commissione provinciale di Avellino.

Franco Roberti, Il Presidente della Commissione Regionale per il Congresso .