Parrocchia di San Vincenzo Ferreri in Scafati in festa per la festa liturgica del Santo Patrono

Oggi la Parrocchia di San Vincenzo Ferreri in Scafati è in festa per la festa liturgica del Santo Patrono San Vincenzo, per la festa dell’ Erezione della Parrocchia ( 5 aprile 1954), e per la festa onomastica del loro parroco Don Vincenzo Ragone. Ecco gli auguri che in questa giornata le porge Giovanni Pezzillo originario di Roccarainola il quale ha svolto il servizio alla comunità come ministrante in Parroc chia a Roccarainola durante le Celebrazioni Eucaristiche e altre funzioni religiose durante i 10 anni che Don Vincenzo ha svolto la sua missione sacerdotale a Roccarainola. Ecco gli auguri: “Carissimo Don Vincenzo tantissimi auguri di buon onomastico. Ringraziamo il Signore per avervi condotto in mezzo a noi come guida della nostra Comunità parrocchiale, per l’amore e la determinazione con cui avete compiuto la vostra missione in mezzo a noi. Noi vi assicuriamo sempre la nostra umile preghiera con Maria Madre nostra e Madre del Risorto, affidandovi al Signore affinché continui ad accompagnarvi e a sostenervi per essere sempre di più Sacerdote secondo il volere di Dio. Augurissimi”

