Nona Camminata Rosa, i ringraziamenti dell’organizzazione The Power of Pink: viva la prevenzione, viva la vita

Anche quest’anno è calato il sipario sulla Camminata Rosa ed anche quest’anno è stata una grande manifestazione ricca di emozioni e riflessioni, possibile grazie all’intervento e al supporto di tutti coloro che vi hanno partecipato.

Giunta alla Nona edizione, la Camminata Rosa, prosegue nell’obiettivo primario e fondamentale di sensibilizzare all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno. Per questo, veder crescere il numero di partecipanti, di anno in anno, ci rende felici e pienamente soddisfatti dell’operato che le associazioni Amdos, Amos e Noi in Rosa, guidate dal senologo e primario della Breast Unit dell’ospedale “Moscati” di Avellino, portano avanti sul territorio provinciale e non solo, allestendo gli ambulatori gratuiti della prevenzione in rosa e avvicinando sempre più persone ai controlli senologici.

Domenica scorsa, il 17 settembre 2023, vedere la gioia e il sorriso sul volto di migliaia di donne, uomini e bambini è stata come sempre un’emozione fortissima che fatichiamo a descrivere con le parole e che ripaga tutto il lavoro di un intero anno, necessario a mettere in piedi una manifestazione dal profondo valore sociale, solidale e culturale, che ci permette di lanciare molteplici messaggi importanti, il primo fra tutti: la prevenzione può salvare la vita. Ma anche che la solidarietà e la condivisione possono rendere il mondo un posto migliore per tutti, per chi dona e per chi riceve.

A pochi giorni dalla conclusione della Nona Camminata Rosa, quest’anno dedicata alla nostra cara amica Silvana Ianuario che ci ha accompagnati in ogni momento, dal taglio del nastro a Mercogliano, all’arrivo al Duomo di Avellino, fino al saluto in rosa finale dedicato a lei e a tutte le donne che ci guardano da lassù, desideriamo ringraziare tutti voi con la gioia immensa che abbiamo nel cuore.

Ogni anno l’elenco dei ringraziamenti, con nostro grande piacere, diventa sempre più lungo, perché sono sempre più numerosi i gruppi, le persone, le associazioni, le istituzioni e le forze dell’ordine che ci supportano e ci aiutano nell’organizzazione e nello svolgimento della Camminata Rosa, affinché proceda nel migliore dei modi. Per questo, scusateci se non menzioniamo uno ad uno tutti coloro che partecipano alla grande macchina organizzativa, ma sappiate che ognuno di voi è parte della nostra meravigliosa famiglia in rosa e a ognuno di voi va la nostra immensa gratitudine.

Arrivederci al prossimo anno, viva la prevenzione, viva la vita.