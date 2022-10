NOLANO. “Pianta un albero e cambia il mondo”, il progetto per la ri-forestazione sostenibile delle città

I comuni coinvolti sono: Roccarainola, Cicciano e Camposano. Questi comuni riceveranno 30 alberi e a essi andrà la nomina di comuni green dell’anno. L’Organizzazione di Volontariato We Can ringrazia le amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto #piantaunalbero che ha come obiettivo la ri-forestazione sostenibile delle città.

Il progetto #piantaunalbero è nato dall’esigenza di contrastare il riscaldamento globale. Come? Piantando alberi.

Gli alberi sono dei fantastici accumulatori di CO2, prevengono l’erosione, donano ossigeno e frutti, offrono riparo agli animali e rendono più bello il paesaggio.

Gli alberi possono contribuire alla riduzione dello smog nelle nostre città e possono ridurre la gravità e l’incidenza delle malattie respiratorie, dovute dalla polveri sottili (PM10) e (PM2.5).

Grazie di averci dato la possibilità, di donare al vostro Comune alberi da piantare in spazi adatti alla crescita e alla salute degli stessi alberi e donare così ossigeno ai cittadini!

Le attività di educazione ambientale sono per l’Organizzazione di Volontariato We Can lo strumento principale attraverso cui promuovere la comprensione e l’adesione responsabile e attiva al rispetto dell’ambiente.

Vi aspettiamo il 12 ottobre 2022 alle ore 10.00, presso la scuola “Morelli e Silvati” di Roccarainola e il 19 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso la scuola “Virgilio” di Camposano e alle ore 15.30 presso il Rione Gescal “Parco Urbano” di Cicciano.

Abbiamo nelle nostre mani il potere di migliorare questo mondo. #piantaunalbero