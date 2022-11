NOLANO, Incidente stradale nella notte, tre giovani si schiantano contro un muro. Un morto e due feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte appena trascorsa a Somma Vesuviana in via Cupa di Nola. Tre giovani a bordo di una Fiat Panda si sono schiantati, per motivi in corso di accertamento, contro il muro perimetrale di un’abitazione. Soccorsi dal 118, dopo l’allarme lanciato dai residenti della zona che hanno udito il forte impatto tra auto e mura di una abitazione, sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Il bilancio drammatico ha visto un giovane 19 enne morire dopo il trasporto all’ospedale Cardarelli mentre gli altri due all’ospedale del Mare. Indagini in corso da part dei Carabinieri di Somma Vesuviana e Castello di Cisterna per chiarire dinamica.