Nola. L’asta di arte e solidarietà dell’Associaizone Aido Nola-Cimitile al Museopossibile Arte Contemporanea.

Domenica 17 dicembre al Museopossibile Arte Contemporanea di Nola, grazie al Gruppo Aido Nola-Cimitile, ci sarà alle ore 18 la mostra e l’asta di Arte e Solidarietà. Un evento di altruismo e amore in cui verranno messe in mostra opere di vari artisti e poi, dopo la presentazione individuale delle stesse, si partirà con all’asta.

È un’iniziativa per raccogliere fondi per la meritoria attività dell’Associazione italiana donatori d’organi. L’intero ricavato dell’asta sarà finalizzato al sostegno dell’attività quotidiana di AIDO gruppo Nola-Cimitile per informare, sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione degli organi. Gli artisti che parteciperanno all’evento di beneficenza sono:

Antonio Armano – Peppe Capasso – Pier Luigi Cesetti

Ciro Cioffi – Slobodanka Ciric – Prisco De Vivo

Angela M. De Rosa – Paola Di Palma – Maria Esposito

Maria Gagliardi – Maria Loria – Mila Maraniello

Pietro Mingione – Edoardo Panetta – Cettina Prezioso

Ernesto Santaniello – Pasquale Simonetti.

Dal profilo Facebook di Felice Peluso, presidente dell’associazione Aido gruppo Nola Cimitile arriva forte l’invito alla partecipazione: “Domenica 17 dicembre sii il protagonista di un grande evento di solidarietà e amore per te e per il prossimo…

Invece del solito regalo puoi regalarti e regalare un’opera d’arte e cosa più importante puoi regalare una Speranza a chi è stato meno fortunato.

Noi ci mettiamo la nostra passione, il nostro entusiasmo, gli artisti il loro cuore solidale avendo donato le loro opere… manchi solo TU…

Ti aspettiamo”.

L’asta si è concluderà con un piccolo rinfresco e lo scambio degli auguri di Natale.

Nunziata Napolitano