NAPOLI. Secondigliano: sorpreso con circa 1 kg di droga. Arrestato 42enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Monviso una persona a bordo di uno scooter che, dopo essersi accostata al marciapiede, ha consegnato una banconota ad un soggetto ivi presente.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché il prevenuto, dopo aver ricevuto il denaro, ha prelevato qualcosa da una vettura parcheggiata poco distante, per poi cederla al centauro che si è allontanato frettolosamente.

Preso atto della situazione, gli operatori sono prontamente intervenuti per bloccare l’indagato trovandolo in possesso delle chiavi dell’auto e di 805 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, hanno effettuato un controllo nel veicolo in suo uso dove hanno trovato 3 dosi contenenti circa 1,5 grammi di cocaina.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 951 grammi, altre due stecche della stessa sostanza di circa 12 grammi, diverso materiale per il confezionamento per la droga e 3 bilancini di precisione.

Pertanto, un 42enne napoletano, con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.