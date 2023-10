NAPOLI. Gianfranco Succoio nominato vice-coordinatore giovani Campania per Forza Italia

Ecco le prime dichiarazioni del neo vice-coordinatore giovani di Forza Italia per la Campania, Gianfranco Succoio.

“Il passaggio dall’essere non solo Coordinatore Forza Italia Giovani di Napoli, ma anche Vicecoordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Campania, è un upgrade che mi gratifica. È il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio a contatto con i cittadini e, in particolar modo, dell’enorme attività di coinvolgimento avviata tra i giovani campani alla vita politica del paese.

Forza Italia ha sempre affascinato chi, come me, sogna in grande. Questa nomina è un trampolino di lancio alla mia carriera politica, tutta in salita. È la dimostrazione che il partito crede nelle mie capacità e nelle mie potenzialità. Non posso esimermi dal ringraziare il coordinatore regionale dei giovani e l’onorevole Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani.

Il mio compito sarà quello di dare voce a chi si sente rappresentato dal centro destra, a chi un futuro lo cerca nella propria terra e che non solo la difende con le sue tradizioni, ma che vuole renderla prospera anche per le prossime generazioni”.