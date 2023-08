Mugnano – Traslazione del Sacro Corpo di Santa Filomena da Roma a Mugnano

Nel 1805 Monsignor Bartolomeo De Cesare si fece accompagnare da don Francesco De Lucia a Roma, per ricevere la consacrazione episcopale da Pio VII. In questa circostanza il presbitero mugnanese ottenne dal Papa il corpo di Santa Filomena, tramite la mediazione di Mons. De Cesare.Il 1°luglio del 1805, il novello vescovo ed il suo amico prete lasciarono Roma con le reliquie della Santa. Giunsero a Napoli con il prezioso Corpo il 2 luglio 1805. La sera del 9 agosto don Francesco De Lucia con le sacre spoglie parti per Mugnano, ove vi giunse il 10 agosto.

Sono passati 218 anni da quel giorno e la fede dei devoti verso Santa Filomena è sempre più salda. Domani 10 agosto si ricorderà quell’ avvenimento con la celebrazione della Santa Messa alle 10 e alle 19.(L.C.)