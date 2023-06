MUGNANO. Sport, disabilità e amicizia. Gli ospiti della RSA “Santa Filomena” in una giornata dedicata allo sport con i ragazzi del Centro Benessere Pisicologico

Nella società odierna si è perso di vista il piacere delle piccole cose, la gioia che può scaturire da un incontro o da una semplice giornata trascorsa all’aria aperta, sotto il sole caldo di inizio estate. Questo è quello che ci insegnano i ragazzi di “Villa Santa Filomena” e quelli del “Centro Benessere Psicologico “ di Mugnano Del Cardinale. È stata organizzata una giornata al vicino stadio comunale e l’incontro tra i ragazzi è stato qualcosa di incredibile, a cui noi non siamo abituati. Su una distesa di prato verde si sono susseguiti balli, calci al pallone, chiacchiere e tante risate. Se è possibile descrivere, in qualche modo, la felicità credo che sia proprio quella facilmente leggibile neo loro occhi, sempre sinceri e privi di qualsiasi forma di “cattiveria”. La gratitudine verso la possibilità di poter vivere queste esperienze, la gratitudine verso chi ha provveduto ad organizzare ed a rendere possibile questo momento, ripagano egregiamente ma aprono anche spazio a molte riflessioni. Dovremmo imparare da loro, abbiamo – senza dubbio – molto da imparare, oggi più che mai. Spesso coloro che vengono bruscamente emarginati dalla società non sono altro che persone con una maggiore sensibilità che riescono, appunto, ad essere grati per ogni nuova giornata e per ogni piccola cosa, anche la più semplice, perché sanno perfettamente che non è scontata. “INSIEME” tutto è magicamente possibile!