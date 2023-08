Mugnano – Si è svolta l’VIII fiaccolata in onore di Santa Filomena

Questa sera alle 20.30 si è tenuta l’ottava fiaccolata in onore di Santa Filomena. I partecipanti si sono riuniti dinanzi alla parrocchia di Maria Santissima del Carmine e San Liberatore e ciascuno ha ricevuto una fiaccola. Da lì è partito il corteo religioso che ha attraversato via Nazionale delle Puglie, viale De Lucia e si è concluso nel Santuario ove vi è stata la solenne benedizione con la Reliquia della Santina.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Battenti 1° squadra. La popolazione ha partecipato attivamente con la presenza e la preghiera.

Il percorso, in special modo, viale De Lucia è stato illuminato con ceri. (L.Carullo)