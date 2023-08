Mugnano – Oggi festa liturgica di Santa Filomena

Oggi 11 agosto ricorre la festa liturgica di Santa Filomena. Stamane alle 9 è stata celebrata la Santa Messa in inglese, alle 10 la messa è stata celebrata dal Rettore don Giuseppe Autorino che ha poi benedetto i presenti con la Sacra Reliquia. Stasera alle 19 la Santa Messa sarà officiata da don Vincenzo Giraldi parroco di Capriglia Irpina. A seguire si terrà il convegno sul Bicentenario del miracolo della statua di Santa Filomena “Filomena e la sua proposta spirituale”.

Molti i devoti che da stamane si stanno recando al Santuario per pregare innanzi alla Sacre Spoglie della Santina, molti gli stranieri provenienti da New York. (L.C.)