Mugnano -“Napol’ a spade” – torneo di carte

Il Comitato Festa di San Michele Arcangelo sta organizzando il 1° torneo di carte “Napol’ a spade”.

La manifestazione si terrà nei giorni 23 e 24 settembre a partire dalle 16, in piazzetta San Michele.Ci si potrà cimentare nei seguenti giochi: scopa, scopone scientifico, briscola, tresette e biliardo. I tornei saranno gestiti con le regole della Federazione e ci saranno premi per i finalisti. Per maggiori informazioni, leggere il manifesto allegato. (L.C.)