Mugnano – I ringraziamenti del Comitato Festa Santa Filomena

“Il comitato festa Santa Filomena ringrazia di cuore tutti coloro i quali lo hanno affiancato e supportato nell’organizzazione dei festeggiamenti della nostra amata Santina. In particolare é doveroso ringraziare:

Il Rettore del Santuario di Santa Filomena, Don Giuseppe Autorino, il sindaco Alessandro Napolitano e l’amministrazione comunale,

la seconda squadra dei battenti, la Pro loco “Rimettiamoci insieme”, Arte floreale Tedeschi per aver donato gli addobbi floreali per l’esposizione di Santa Filomena, il fiorista Cesare Frezzaroli per aver donato i fiori per la processione e per la reliquia dei battenti, i responsabili dell’U.T.C. del Comune di Mugnano del Cardinale, il comando dei vigili urbani, la Protezione civile e le forze dell’ordine, la Misericordia di San Mango sul Calore, Giovanni Brignola (responsabile dell’agenzia Azzurra spettacoli) e tutta la nostra comunità per la fattiva collaborazione.

Viva Santa Filomena”.