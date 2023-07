Mugnano – È iniziato il countdown per la festa della Madonna del Carmine

È iniziato ufficialmente il countdown per la festa in onore di Maria Santissima del Cardinale.

Domani 13 luglio inizierà il triduo con la recita del Rosario alle 17 e la celebrazione della messa alle 17.30.

Domenica 16 si terrà la solenne intronizzazione alle ore 10, la caratteristica di questa intronizzazione sta nella possibilità che tutti i devoti possano girare la “manovella” per consentire la discesa della Madonna.

La Solenne Processione si svolgerà domenica 23 luglio, alle 19.

Per quanto concerne i festeggiamenti civili il 21luglio ci sarà l’apertura degli stands enogastronomici e la serata sarà allietata dall’artista mugnanese Dario Cuomo che si esibirà live, seguirà poi lo spettacolo folk di “gli Scacciapensieri” che si esibiranno sempre dal vivo. Sabato 22 luglio ci sarà lo show di RenatoRino Zero che ci porterà nel magico mondo di Renato Zero insieme a ballerine e costumiste. Si prospettano dunque serate piacevoli da trascorrere in piazza Cardinale, degustando prelibatezze culinarie e ascoltando dell’ottima musica. Il parroco don Giuseppe Autorino ha dichiarato:”Mugnano è un paese in cui è forte il culto mariano, rendiamo dunque omaggio a Maria Santissima del Carmine partecipando sia agli eventi religiosi che ai festeggiamenti civili”.

Il Comitato festa ringrazia, per il nostro tramite, i tanti benefattori, che, con le loro offerte, hanno reso possibile l’organizzazione della festa. Un plauso va anche al Comitato che da mesi è all’opera per organizzare nel miglior modo possibile i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine.(A. Siniscalchi)