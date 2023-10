MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Designer Hair, pronti a creare nuovi look. Lunedì l’inaugurazione

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato! L’inaugurazione del nostro locale Designer Hair segna l’inizio di un’avventura straordinaria.

Siamo felici di aprire le porte a tutti voi, e a creare look unici e personalizzati. Lasciatevi coccolare dalla nostra esperienza e dalla nostra attenzione ai dettagli per farvi sentire al top. Vi aspetto lunedì 30 ottobre alle 19.30 in via Vittorio Emanuele 99, Mugnano del Cardinale.