Mugnano del Cardinale: primo incontro in comune questa mattina tra il Sindaco Dott. Alessandro Napolitano e il Coordinatore del M.I.D. Giovanni Esposito, a breve la sottoscrizione di un’importante protocollo di intesa tra le parti.

Primo incontro questa mattina a Palazzo di Città a Mugnano del Cardinale tra il Sindaco Dott. Alessandro Napolitano e il Coordinatore Regionale del M.I.D. Giovanni Esposito.

Proprio quest’ultimo ha riscontrato grande sensibilità e umanità da parte del Sindaco portavoce stesso anche dell’assessore delegato alle Politiche Sociali Dott.ssa Carmelina Sanseverino, persona definita da lui stesso sensibile verso queste problematiche, il quale non solo ha raccolto la volontà espressa del M.I.D. di voler affiancare l’amministrazione comunale nel tempo verso la promozione di più ampie politiche sociali, della disabilità e dell’integrazione e inclusione mediante la promozione e valorizzazione di nuove iniziative da proporre e portare avanti, tra queste l’istituzione e approvazione del Garante dei Diritti della Disabilità figura di cui tanti comuni si stanno adeguando, l’approvazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche secondo anche la nuova convenzione Onu per i diritti delle Persone con Disabilità, di favorire maggiormente la pratica dello sport accessibile per tutti e di migliorare la vita stessa quotidiana delle Persone con Disabilità all’interno del territorio comunale anche attraverso la nascita di una consulta delle associazioni operanti sul territorio e non favorendo e promuovendo così anche l’attività stessa del mondo del terzo settore, soprattutto è venuta fuori la volontà di voler far fronte comune verso l’Ente Regione affinchè si possa giungere a reperire quante più risorse e mezzi disponibili per migliorare notevolmente la qualità della vita di queste persone attraverso nuove progettazioni e nuovi orizzonti, rievocando e tutelando insieme così i sacrosanti Diritti, ringraziamo il Sindaco per la sua disponibilità e attenzione rivolta verso la nostra realtà istituzionale e siamo onorati di questo importante dialogo che da oggi è venuto fuori.