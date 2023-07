MUGNANO DEL CARDINALE. Incontro in provincia tra “Nuova Alleanza Popolare” e il presidente Buonopane. “Noi a fianco del Presidente”

Si è svolto in un clima cordiale, sereno e di vera amicizia l’incontro tra il Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane ed il gruppo di minoranza Nuova Alleanza Popolare Filomeno Caruso, Felice D’apolito e Federica Litto. Assente giustificata ed in rigoroso riposo Antonietta Napolitano, in dolce attesa. I consiglieri di minoranza di Nuova Alleanza Popolare hanno ringraziato il presidente Buonopane per il suo appoggio convinto concreto e fattivo durante le passate elezioni amministrative azione che sarà tenuta presente per eventuali impegni politici del Presidente. Tanti i temi affrontati e messi sul tavolo: sviluppo montano con iniziative rivolte alla valorizzazione del paesaggio in modo da attirare i turisti, rivalutazione e ripresa del prodotto tipico del paese: i salumi e le attività connesse tanto da far riprendere la centralità irpina campana e nazionale degli insaccati che sviluppati in maniera appropriata ed idonea diventa alimento fisiologico. Rappresentazione teatrale del libro di don Aniello, “Gesu’ e’ più forte della camorra” ad iniziare da Mugnano del Cardinale, progetto “Acqua bene comune”, partendo dal baianese ed estendere in tutta la provincia, progetto “Stop alcol”, da portare in tutte le scuole dell’Irpinia e tante altre iniziative. Il gruppo ha voluto porre un ringraziamento dovuto e doveroso va fatto all’avv. Michele Pepe, segretario del pd di Mugnano del Cardinale che ha reso possibile l’incontro con il presidente Rizieri Buonopane e a Grazie Michele per la tua collaborazione ed impegno costante a fianco del gruppo.