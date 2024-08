Mugnano del Cardinale in Lutto per la Tragica Scomparsa di Alfonso Canonico. Il ricordo di don Giuseppe Autorino

La comunità di Mugnano del Cardinale è profondamente scossa dalla tragica morte di Alfonso Canonico, 77enne molto conosciuto e amato nel paese. Il drammatico incidente domestico che ha causato il decesso di Alfonso nella serata di ieri ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano.

Alfonso era una figura di riferimento per la comunità, sempre disponibile e pronto a offrire una parola di conforto e un sorriso a chiunque ne avesse bisogno. La sua gentilezza e cortesia erano note a tutti, così come il suo affetto e il suo interesse sincero per il benessere degli altri. Nonostante la sua riservatezza, riusciva a far sentire la sua vicinanza a chiunque, condividendo con gioia i successi altrui e offrendo sostegno nei momenti di difficoltà.

Il parroco di Mugnano del Cardinale, don Giuseppe Autorino, ha voluto ricordare Alfonso con parole cariche di affetto e gratitudine: “Al carissimo fratello Alfonso, che è stato un uomo cortese, gentile, affettuoso e di cultura, amico di tutta la comunità, e sempre pronto, con la sua spontaneità, a mettere fuori la semplicità e l’amorevolezza. Si è sempre interessato di tutti, sapendo gioire sinceramente con quelli che raggiungevano degli obiettivi importanti. La sua vita di fede erano il Santo Rosario tutti i giorni, e la Santa Messa la domenica, un cammino religioso puntuale e desiderato.”

Don Giuseppe ha espresso il dolore e lo sgomento di tutta la comunità per la perdita improvvisa e inaspettata di Alfonso, sottolineando quanto sia difficile accettare una scomparsa così improvvisa e tragica, causata da un incidente domestico. “Non avremmo mai voluto darti il nostro estremo saluto così all’improvviso, e soprattutto in questo modo. Sei e resterai nel nostro cuore. Grazie per la tua testimonianza,” ha concluso il parroco.

La comunità di Mugnano del Cardinale si stringe intorno alla famiglia di Alfonso, condividendo il dolore e offrendo il proprio sostegno in questo momento di grande tristezza. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.