La festa di Sant’Antonio da Padova è iniziata domenica 11, con l’intronizzazione della statua settecentesca raffigurante il Santo e si concluderà con la processione solenne di domenica 18 giugno.

Martedì 13 e mercoledì 14 giugno, la statua del Santo è stata portata in alcuni quartieri, rispettivamente in via Concordia e in via Ippolito Marchese ove si è tenuta la Statio Eucaristica. Tanti i fedeli che hanno partecipato ai momenti di preghiera. (L. Carullo)