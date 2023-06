MUGNANO DEL CARDINALE (AV). La Festa di Sant’Antonio da Padova, intervista al parroco Autorino e a Ciro Giustiniani. VIDEO

In dirittura finale la festa in onore di Sant’Antonio da Padova che oggi , domenica 18 giugno 2023, a Mugnano del Cardinale ha in programma la processione del Santo per le stradi principali del paese a conclusione la santa Messa nel Santuario. Ieri in piazza Umberto I l’esibizione del comico Ciro Giustiniani attore e cabarettista napoletano che utilizza la tradizione partenopea e la quotidianità nazionale per mettere alla berlina le distorsioni della società moderna. Uno dei personaggi più amati della comicità campana e non solo. Un’artista “made in Sud” capace di regalare tanti sorrisi, ma anche spunti di riflessione, a tutto il pubblico con i suoi straordinari monologhi.

In allegato il nostro servizio con intervista a don Giuseppe Autorino e a Ciro Giustiniani.