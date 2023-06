Mugnano del Cardinale (AV) – È andata in scena “Nuova Odissea” degli alunni dell’I.C. Manzoni

Oggi pomeriggio nell’auditorium della scuola di Sirignano si sono esibiti gli alunni delle classi VA e VB della primaria dell’I.C. A. Manzoni di Mugnano del Cardinale.

I giovani attori hanno portato in scena “Nuova Odissea” ispirata al poema epico di Omero. Un plauso va a tutti i partecipanti e alle docenti che li hanno supportati ed incoraggiati. Sul volto dei presenti era visibile la commozione per la bravura e l’impegno profuso dai discenti.

Gli alunni con i genitori, per il ns tramite, vogliono ringraziare tutto il corpo docente e la dirigente scolastica per averli formati e sostenuti nel percorso scolastico durato 5 anni. (L. Carullo)