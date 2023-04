Mugnano – ASD Mugnano del Cardinale è a un passo dalla vittoria del campionato.

L’ ASD Mugnano del Cardinale, dopo 9 mesi di duro lavoro, è ad un passo dalla vittoria del Campionato. Per raggiungere il traguardo sono necessari solo 3 punti per la matematica certezza.

Tanti sacrifici, duro lavoro, impegno costante da parte dei giocatori, dello staff tecnico e di tutta la dirigenza sono gli ingredienti fondamentali della corazzata mugnanese.

La vittoria tra le mura amiche con il Carbonara Calcio per 2-1 hanno avvicinato di più il traguardo.

“Il club dedica questa vittoria alla sorella nonchè grande tifosa, del nostro tesserato Luca De Lucia che pur non essendo presente ha la vicinanza di tutta la grande famiglia ASD Mugnano del Cardinale”. (L. Carullo)