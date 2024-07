MERCOGLIANO: Il Comune di Mercoigliano istituisce il primo Assessorato alle Politiche della Disabilità in Irpinia

Il Movimento Italiano Disabili (M.I.D.), guidato in Campania dal coordinatore Giovanni Esposito, esprime il proprio plauso alla riconfermata amministrazione comunale di Mercogliano, guidata dal sindaco avvocato Vittorio D’Alessio. Questa amministrazione ha dimostrato nuovamente la sua vicinanza e sensibilità alle problematiche dei cittadini con disabilità residenti sul territorio, conferendo la delega alla Disabilità alla neo-nominata assessore Lucia Pescatore.

Una Novità Significativa per Mercogliano

Con questa iniziativa, Mercogliano diventa il primo comune in Irpinia a istituire un Assessorato alle Politiche della Disabilità, un passo significativo verso l’inclusione e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini disabili. La nomina di Lucia Pescatore, nota per la sua sensibilità e il suo impegno a fianco dei più deboli, è stata accolta con entusiasmo dal M.I.D., che le ha formulato i migliori auguri e congratulazioni per l’importante ruolo che andrà a ricoprire.

Collaborazione e Impegno Comune

Giovanni Esposito ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale di Mercogliano, evidenziando la disponibilità e l’accoglienza sempre trovate negli ultimi cinque anni. Esposito, membro onorato della Pro Loco locale, si è detto pronto a dialogare e collaborare strettamente con il nuovo Assessorato alle Politiche della Disabilità per affrontare le questioni relative ai problemi dei cittadini con disabilità sul territorio.

Proiettati verso il Futuro

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Mercogliano rappresenta un passo avanti fondamentale verso il miglioramento della qualità di vita dei cittadini con disabilità. Grazie alla sinergia tra il M.I.D., la Pro Loco e il nuovo Assessorato, si prospetta un futuro in cui le esigenze dei cittadini disabili saranno sempre più al centro delle politiche locali, garantendo inclusione e pari opportunità per tutti.

In conclusione, l’istituzione dell’Assessorato alle Politiche della Disabilità a Mercogliano è un esempio virtuoso di come le amministrazioni locali possano rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, promuovendo una società più inclusiva e attenta alle diverse necessità.