Mariglianella Cresce: tre giorni di spettacoli dal vivo inseriti nel Cartellone di Eventi Metropolitani

Dal 14 al 16 2024 settembre la cittadina si animerà con grandi nomi del cabaret e della musica.

Torna per la sua terza edizione 2024 “Mariglianella Cresce: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità.”, progetto inserito nel Cartellone di Eventi promossi dalla Città Metropolitana di Napoli. Tre imperdibili appuntamenti animeranno alcuni dei luoghi di aggregazione del comune dell’Agro-Nolano che, con questa iniziativa, mira a rafforzare il senso di comunità dei suoi cittadini, salutando la fine dell’estate con momenti di intrattenimento altamente qualificati. Si comincia sabato 14 settembre presso Piazza Carafa, nei pressi del Municipio, con lo spettacolo di cabaret di Francesco Procopio. Domenica 15 settembre sarà la volta, invece, della musica di Gianni Mobilya e Tammurriata Band e dello spettacolo di Stand Up Comedy di Paolo Caiazzo in “Eppure sorrido”. Cambio di location per la serata conclusiva di lunedì 16 settembre, quando, presso Piazza Giardini di Marzo – via Napoli si esibirà. In un gran concerto, Enzo Avitabile con i Bottari e Black tarantella band. Gli spettacoli avranno inizio a partire dalle ore 21.00 con ingresso gratuito. Tre grandi occasioni, voluti fortemente dal Sindaco di Mariglianella Arcangelo Russo e dall’Assessore alla Cultura e allo Sport Felice Porcaro per stare insieme e divertirsi, riscoprendo il proprio territorio in un clima di festa e allegria.