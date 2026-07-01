L’ultimo saluto a Maria Napolitano: il ricordo dei compagni della classe 5ª A (1997-1998)

Ci sono legami che il tempo non riesce a spezzare.

Restano custoditi tra i ricordi più belli, tra i banchi di scuola, nelle risate condivise, nei sogni di bambini e nei momenti che, senza accorgercene, hanno segnato una parte importante della nostra vita.

La scomparsa di Maria Napolitano ha profondamente colpito tutti noi, compagni della classe 5ª A dell’anno scolastico 1997-1998, riportando alla memoria un pezzo della nostra infanzia che custodiremo per sempre.

A nome dell’intera classe desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, condividendo un dolore che appartiene anche a chi ha avuto il privilegio di conoscere Maria e di crescere insieme a lei.

Con il suo ricordo riaffiorano anche i volti del compianto e indimenticabile professor Gaetano D’Apolito e della maestra Nunzia Masucci, che hanno accompagnato il nostro cammino insegnandoci non solo le materie scolastiche, ma soprattutto i valori dell’amicizia, del rispetto e della condivisione.

Gli anni sono passati.

Le nostre strade si sono divise.

Ognuno ha costruito la propria vita.

Ma ci sono ricordi che il tempo non riesce a cancellare.

Maria continuerà ad avere un posto speciale nel cuore dei suoi compagni di classe, perché ci sono persone che, con la loro semplicità, il loro sorriso e la loro bontà, lasciano un segno destinato a rimanere per sempre.

Ciao, Maria.

Che la terra ti sia lieve.

Noi continueremo a ricordarti con l’affetto e la semplicità con cui ti abbiamo conosciuta tra quei banchi di scuola.

I compagni della classe 5ª A

Anno scolastico 1997-1998 (f.p)