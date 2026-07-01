L’ultimo saluto a Maria Napolitano: il ricordo dei compagni della classe 5ª A (1997-1998)

Ci sono legami che il tempo non riesce a spezzare.
Restano custoditi tra i ricordi più belli, tra i banchi di scuola, nelle risate condivise, nei sogni di bambini e nei momenti che, senza accorgercene, hanno segnato una parte importante della nostra vita.
La scomparsa di Maria Napolitano ha profondamente colpito tutti noi, compagni della classe 5ª A dell’anno scolastico 1997-1998, riportando alla memoria un pezzo della nostra infanzia che custodiremo per sempre.
A nome dell’intera classe desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, condividendo un dolore che appartiene anche a chi ha avuto il privilegio di conoscere Maria e di crescere insieme a lei.
Con il suo ricordo riaffiorano anche i volti del compianto e indimenticabile professor Gaetano D’Apolito e della maestra Nunzia Masucci, che hanno accompagnato il nostro cammino insegnandoci non solo le materie scolastiche, ma soprattutto i valori dell’amicizia, del rispetto e della condivisione.
Gli anni sono passati.
Le nostre strade si sono divise.
Ognuno ha costruito la propria vita.
Ma ci sono ricordi che il tempo non riesce a cancellare.
Maria continuerà ad avere un posto speciale nel cuore dei suoi compagni di classe, perché ci sono persone che, con la loro semplicità, il loro sorriso e la loro bontà, lasciano un segno destinato a rimanere per sempre.
Ciao, Maria.
Che la terra ti sia lieve.
Noi continueremo a ricordarti con l’affetto e la semplicità con cui ti abbiamo conosciuta tra quei banchi di scuola.
I compagni della classe 5ª A
Anno scolastico 1997-1998 (f.p)