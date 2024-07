L’IRPINO MICHELE SELLITTO VINCE LO SLALOM DELLA LAURA – MEMORIAL GIUSEPPE GALASSO

In una ricchissima cornice di pubblico, il pilota di Pratola Serra (AV), su Fiat 126 – Kawasaki Gruppo E2 SH Classe E2 SH 1400, sigla il bis dopo la vittoria lo scorso 05/05 a Monteforte (AV) e si conferma Principe dell’Irpinia motoristica conquistando il successo assoluto nella gara promossa con passione e tecnica dalla famiglia Galasso (GG RACING) in collaborazione con il Rombo Team e valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3.

Nei primi 10 della classifica anche l’avellinese #1 Salvatore TARANTINO, settimo assoluto e secondo miglior irpino al traguardo, sulla velocissima Radical SR4 – Suzuki Gruppo E2 SC Classe E2 SC 1400 schierata da Autosport Sorrento.

Nella Top-15 finale è vittoria di Gruppo per #30 Angelo PETRILLO, 11esimo assoluto su Renault Clio Williams Gruppo N2000 nei colori POWER CAR COMPETITION, #10 Antonio CORBO, 12esimo assoluto su Fiat 600 Gruppo Prototipo Slalom P1 e #24 Massimiliano LAUDATI, 15esimo assoluto su Renault Clio Sport Gruppo A2000 nei colori POWER CAR COMPETITION ed alle spalle di #29 Alfredo RAGNO 13esimo assoluto su Renault Clio Williams Gruppo N2000 nei colori POWER CAR COMPETITION e di #53 Luigi ILARIO 14esimo assoluto su RENAULT 5 GT TURBO Gruppo E1ITA, tutti piloti irpini.

La gara si è disputata sui 2.700 metri disegnati lungo la Strada Provinciale – ex S.S. 88 Dei Due Principati – che da Montoro (AV) conduce a Forino (AV) in 3 manche dopo una sessione cronometrata di ricognizione.