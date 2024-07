L’I.H.R.C. premia le realtà delle Misericordie della Campania e del M.I.D. impegnate al fianco della popolazione a fronteggiare l’emergenza caldo.

La delegazione italiana della Commissione Internazionale dei Diritti Umani IHRC affiliata alle Nazioni Unite coordinata dal Cav. Pietro Sicurelli a livello nazionale, tramite il Coordinatore della Provincia di Avellino Giovanni Esposito incaricato a diffondere il presente comunicato nella provincia di Avellino, premia l’impegno della Federazione Campania Misericordie e del M.I.D. verso la tutela della salute dei cittadini con disabilità e anziani contro l’emergenza caldo del periodo estivo offrendo una prima accoglienza nelle sedi sociali dislocate su tutto il territorio regionale, trovando riparo e refrigerio dall’ondata di calore.

In particolar modo premia la Fraternita di Misericordia di Avellino per il suo progetto in collaborazione col M.I.D. dal titolo: “Non ti lascio solo”, rivolto a tutte le persone anziane e disabili in grossa difficoltà, prive di assistenza familiare e nell’impossibilità di uscire dove i volontari saranno a disposizione per servizio spesa e acquisto farmaci, una voce amica e all’occorrenza prestazioni infermieristiche quali misurazione della pressione, della glicemia e della saturazione.