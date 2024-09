L’Aquila Celebra i Suoi Alpini con il Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”. Anche Baiano presente

Ieri mattina, la città dell’Aquila ha reso un sentito omaggio ai suoi Alpini con la conclusione della settima edizione del raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”. L’evento ha visto una solenne sfilata che ha attraversato il centro storico della città, con centinaia di partecipanti che hanno dimostrato il loro rispetto e ammirazione per il coraggio e l’impegno degli alpini aquilani.

Tra i partecipanti, una significativa presenza è arrivata da Baiano, con Antonio Picciocchi che ha partecipato al raduno per onorare la memoria e l’eredità del battaglione. Picciocchi, noto per il suo impegno e la sua dedizione alla causa alpina, ha aggiunto un tocco di orgoglio e solidarietà alla manifestazione, rafforzando il legame tra le comunità.

La sfilata, che è partita dal cuore della città, ha coinvolto non solo ex alpini e membri delle associazioni, ma anche cittadini e familiari, creando un’atmosfera di unità e orgoglio comunitario. L’evento ha avuto lo scopo di onorare la memoria di coloro che hanno servito con dedizione nel battaglione alpini dell’Aquila, un corpo di truppe noto per la sua storicità e il suo valore.

Durante il raduno, sono state ricordate le gesta eroiche degli alpini, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella storia militare e sociale dell’area. La manifestazione ha incluso momenti di riflessione e celebrazione, con discorsi commemorativi e una parata che ha messo in risalto l’importanza del loro contributo.

L’iniziativa ha avuto il supporto delle autorità locali e delle associazioni di alpini, che hanno collaborato per garantire la riuscita dell’evento. La manifestazione ha rappresentato non solo un tributo al passato, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza tra le nuove generazioni.

L’evento si è concluso con un momento di raccoglimento presso il monumento dedicato agli alpini, dove sono stati deposti fiori e le bandiere sono state onorate. La giornata ha lasciato un segno profondo nei cuori dei partecipanti, riaffermando il legame duraturo tra la città dell’Aquila e i suoi valorosi alpini.

