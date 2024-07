La grande festa di beneficenza “Ballando con gli Angeli” torna a Nola per sostenere i bambini orfani del Togo

La grande festa di beneficenza “BALLANDO CON GLI ANGELI” nasce nel 2006 con l’intento di raccogliere fondi da devolvere a favore dei bisogni della comunità e dei poveri.

Nella edizione del 2011 una parte della raccolta fu destinata a un’associazione umanitaria attiva in Africa e l’altra parte alla Caritas Diocesana per contribuire alla costruzione del servizio docce per i senza fissa dimora.

Dal 2012 i fondi raccolti sono stati destinati per eventuali gravi emergenze del nostro territorio e in particolare per la costruzione del “Centro di accoglienza per bambini orfani” in Togo in Africa.

Fino ad oggi in quel centro sono stati accolti e salvati decine di bambini molti dei quali sono diventati ormai giovani.

Coloro che escono dal Centro, vengono, comunque, seguiti e accompagnati fino a quando non trovano una sistemazione stabile che li renda indipendenti.

Tutto ciò che viene raccolto dalle nostre iniziative di solidarietà è destinato al pagamento dei salari delle persone che lavorano nel centro quali la cuoca, gli assistenti sociali, i guardiani, gli insegnanti, le suore, l’infermiere. Da non dimenticare la continua manutenzione di cui la struttura ha sempre bisogno e in particolare poi la crescita integrale dei nostri orfani.

Pensate che in Africa i bambini che hanno famiglia, che hanno i genitori, vivono un situazione di indigenza terribile. Proviamo allora a immaginare come se la passano quelli che non hanno niente e nessuno.

Vengono strappati alla vita dalla fame e dalle malattie e, ancor più terrificante, da associazioni di delinquenti che pur di guadagnare soldi rapiscono i piccoli per qualsiasi tipo di abuso.

AZIONE SORRISO, è l’associazione umanitaria che ha creato il Centro, e che ha desiderato, con semplicità e con la collaborazione di tanti cuori generosi, donare una vera e bellissima casa a questi bambini che da sfortunati che erano sono diventati i privilegiati.

L’invito a questa iniziativa di solidarietà è rivolto a tutti, dai ragazzi, ai giovani, agli anziani.

È un momento magico in cui i cuori solidali si ritrovano insieme per “creare il sorriso”, capolavoro dell’amore vero, sul volto di chi ha conosciuto lacrime e sofferenza.

Per partecipare bisogna acquistare il biglietto che costa solo 10 euro.

Nel caso qualcuno non riuscisse ad acquistarlo prima della Festa può, tranquillamente, recarsi all’ingresso, devolvere la quota ed entrare.

Chi invece volesse fare la donazione tramite bonifico, può consultare il sito www.azionesorriso.it o la pagina Facebook per i riferimenti.

La location è il “NEMO EVENTI” a Nola Via San Gennaro.

La serata sarà accompagnata da buona musica, buffet, gadget e altre piccole sorprese. Vi aspettiamo con il sorriso per “il sorriso” dei nostri piccoli.

Don Giuseppe Parisi Fondatore e Presidente