La Desertificazione Bancaria in Italia: Un Cazzotto Nell’occhio per Cittadini e Imprese.

La crescente chiusura di sportelli bancari in molte regioni italiane sta avendo un impatto significativo sulla vita dei cittadini e sulle imprese che operano in queste zone. Secondo l’Osservatorio sulla desertificazione bancaria, basato sulle analisi del Comitato scientifico della Fondazione Fiba, milioni di cittadini italiani si trovano ora a dover affrontare gravi difficoltà nell’accedere a servizi finanziari essenziali a causa della mancanza di sportelli bancari nelle vicinanze.

Nel corso del primo semestre del 2023, il numero di sportelli bancari chiusi ha raggiunto quasi quota 600. Questo fenomeno ha colpito principalmente le regioni del Nord Italia, tra cui Lombardia, Piemonte e Veneto, creando vere e proprie “zone deserte” in termini di accesso a servizi finanziari di base. Ben 4 milioni e 300mila persone risiedono in Comuni dove non è presente alcuna banca, mentre altri 6 milioni di cittadini vivono in aree che vantano un unico sportello bancario.

L’impatto sociale di questa situazione è devastante, soprattutto per i cittadini più deboli e vulnerabili, come gli anziani e i disabili. Queste persone spesso dipendono da servizi bancari locali per il prelievo di contanti, il pagamento delle bollette e altre transazioni finanziarie essenziali. Senza uno sportello bancario nelle vicinanze, sono costrette a dover fare lunghi spostamenti per raggiungere la banca più vicina, aumentando tempi e costi. Questo può creare gravi disagi e ostacoli all’accesso a servizi finanziari, lasciando molte persone in una situazione di isolamento finanziario.

Ma non sono solo i cittadini ad essere colpiti duramente da questa desertificazione bancaria. Le imprese locali subiscono danni significativi a causa della mancanza di sportelli bancari nelle vicinanze. Con 249mila aziende private di servizi finanziari locali, i costi operativi possono aumentare, e le transazioni commerciali possono essere rallentate o compromesse. Inoltre, 387mila imprese con sede in Comuni che vantano un unico sportello bancario si trovano in una situazione di precarietà finanziaria, dipendendo da un’unica fonte per le proprie esigenze finanziarie.

Questo fenomeno rappresenta un vero “cazzotto nell’occhio” per famiglie e imprese, che si trovano a dover affrontare una situazione di difficoltà e incertezza. È fondamentale considerare che lo sportello bancario è un importante servizio storico presente sui territori, e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per le comunità locali.

Inoltre, la desertificazione bancaria può anche ostacolare lo sviluppo economico delle regioni interessate. L’accesso a servizi finanziari è essenziale per favorire gli investimenti e la crescita delle imprese, creando nuovi posti di lavoro e stimolando l’economia locale. Senza tali servizi, le prospettive di sviluppo e prosperità per queste regioni possono essere fortemente compromesse.

Per fronteggiare questa situazione critica, è necessario un impegno congiunto da parte delle istituzioni pubbliche e delle banche stesse. È fondamentale promuovere politiche che incentivino la presenza di sportelli bancari nelle aree meno servite, sostenendo iniziative di inclusione finanziaria. Inoltre, le istituzioni finanziarie dovrebbero considerare modelli di servizio alternativi, come sportelli mobili o servizi online, per garantire un accesso più ampio ai servizi bancari.

In conclusione, la desertificazione bancaria in Italia rappresenta un problema serio e complesso che richiede un’azione immediata. I danni sociali ed economici sono evidenti, mettendo a dura prova cittadini e imprese. È fondamentale agire con determinazione per preservare l’accesso a servizi finanziari essenziali e garantire un futuro sostenibile per le comunità locali colpite da questo fenomeno.

(Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO).