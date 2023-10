La Compagnia Citrea porta la magia nel Bosco: “Bosco in Festa” alla Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

Il 21 e 22 ottobre, il Giardino del Palazzo Ducale di Avella sarà il palcoscenico di un evento straordinario: la Compagnia Citrea fa il suo ritorno alla “Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana” con uno spettacolo coinvolgente pensato per i più piccoli e le loro famiglie. Intitolato “Bosco in Festa”, questo nuovo format propone un “musical itinerante” completamente cantato dal vivo, immerso nella magica atmosfera del bosco.

La scelta del bosco come tema centrale riflette la dimensione incantata delle fiabe, dove tutto può accadere, e rappresenta un luogo d’eccellenza per racconti senza tempo. È un rifugio magico dal quale i protagonisti possono ritornare trasformati, arricchiti dalle esperienze straordinarie vissute.

Protagonisti delle Fiabe nel Bosco: Cappuccetto Rosso, un insolito Lupo, la dolce Biancaneve e il Grande Gnomo

Il cuore dello spettacolo è composto dai personaggi iconici delle più celebri fiabe ambientate nel bosco. Cappuccetto Rosso, con il suo cestino rosso, un Lupo fuori dagli schemi, la dolce Biancaneve e l’immancabile Grande Gnomo daranno vita a un’avventura straordinaria. Sabato e domenica saranno i giorni in cui questi personaggi accoglieranno il pubblico per un’esperienza unica.

Un’Avventura Magica con Misteri, Prove, e Allegre Canzoni

“Bosco in Festa” offre non solo la possibilità di assistere a uno spettacolo coinvolgente ma anche di partecipare attivamente. Gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio attraverso il bosco, risolvendo misteri, superando prove e partecipando ad allegre canzoni e danze. È un’occasione per trascorrere una giornata magica all’insegna dell’autunno, immersi nella bellezza del Palazzo Ducale e del suo giardino.

Orari dei Percorsi:

Mattina: 11:00 12:00 13:00

Pomeriggio: 15:00 16:00 17:00



La Compagnia Citrea invita tutti a unirsi a loro per un fine settimana di divertimento, avventura e magia nel cuore del bosco.