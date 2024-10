Karima porta “Bacharach Forever” al Teatro Gesualdo di Avellino: omaggio al leggendario compositore il 26 ottobre

Secondo appuntamento della Rassegna Musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, con la direzione artistica di Luciano Moscati, presidente dell’Associazione I Senzatempo. Il 26 ottobre arriva Karima con il suo spettacolo Bacharach Forever, special guest Nico Gori al clarinetto.

Karima ha una voce versatile ed elegante, la capacità di arrampicarsi con estrema facilità su ogni nota rendendola semplice da accogliere, raccoglie ogni sfumatura e la trasmette al pubblico che ne viene travolto e gode di uno spettacolo senza pari. Nonostante nel suo passato e nel suo presente non manchino esperienze molto diverse, dalle tante partecipazioni televisive al musical, Karima esprime tutto il suo grande talento soprattutto quando si dedica agli standard jazz interpretati dalle grandi voci del passato o alle personali versioni su misura per la sua splendida voce strumentale. La musica ha il merito di costruire senza dover utilizzare forzature, e Karima con il suo progetto ha senza dubbio la capacità di entrare nel cuore delle persone cavalcando le note di uno dei più grandi compositori della storia. Burt Bacharach – recentemente scomparso – è da considerarsi uno dei più grandi compositori “pop” di sempre, un vero e proprio caposcuola della musica a stelle e strisce, raffinato ed elegante ma anche capace di creare melodie strepitose e facilmente memorizzabili (nel mondo intero) spaziando dalla forma canzone tout-court alla musica di servizio per pièce teatrali e film. Le canzoni di Bacharach sono state interpretate da giganti quali Beatles, Neil Diamond, Dusty Springfield, Tom Jones, Aretha Franklin: passando per la sua musa Dionne Warwick e arrivando a numerose riletture delle sue opere firmate da grandi jazzisti. In oltre sessant’anni sulla breccia, Bacharach ha vinto sei Oscar e diversi Grammy di cui uno alla carriera.

Continua quindi il viaggio iniziato con la Aymée Nuviola, nella direzione della musica di qualità per il grande pubblico, jazz e pop si mescolano, creando un tappeto di note che tutti potranno riconoscere e canticchiare.

Sul palco del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, il sofisticato clarinetto di Nico Gori.

Rivendita biglietti sul circuito GO2 e TicketOne, e presso Music Point di Avellino, Via C. Colombo.