INTEGRATIONLAB per la rigenerazione e lo sviluppo agricolo nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi si è impegnato a lungo per la realizzazione di IntegrationLab, un progetto che tende ad azioni sperimentali di riconversione e recupero di terreni agricoli, con l’obiettivo di migliorare e potenziare l’accoglienza e l’integrazione dei migranti che fanno parte della rete SAI.

IntegrationLab è realizzato in partenariato con il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli con il coinvolgimento dell’associazione Irpinia 2000 Onlus, dell’associazione nazionale Carabinieri, dell’ASD Società Sportiva “Giuseppe Siconolfi”, dell’Informagiovani e dei Giovani Aclisti. Il progetto rientra nei finanziamenti del PON Legalità 2014 – 2020, il Programma Operativo Nazionale a titolarità del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Contenuto del Progetto

Il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione e laboratori dedicati allo sviluppo di ricerche sulle nuove tecnologie agricole, sull’industria di trasformazione e sul recupero di sottoprodotti. Le attività includono anche il tutoraggio e l’orientamento per lo start-up di aziende agricole gestite dai beneficiari SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Finalità

L’obiettivo principale è trasformare la terra e l’agricoltura nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi in ambiti di sviluppo e opportunità occupazionali, contribuendo a contrastare fenomeni negativi come il caporalato. Il progetto mira a far diventare la disponibilità dei lavoratori immigrati una risorsa preziosa per l’economia locale.

Obiettivi Specifici

Rafforzare il sistema di accoglienza e integrazione dei migranti

Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità svantaggiate nelle zone urbane e rurali

Recuperare, adeguare e rifunzionalizzare i beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, destinati a strutture per l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

L’analisi socio-economica del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi evidenzia una crisi acuta nel settore agricolo, con un aumento della povertà e del lavoro irregolare. Il progetto IntegrationLab si propone di affrontare proprio queste sfide, supportando la rigenerazione economica e sociale della comunità locale, attraverso due interventi: la ristrutturazione dell’ex Centro Rotary di Sant’Angelo dei Lombardi, oggi hub polifunzionale dotato di aule attrezzate e laboratori e lo sviluppo di ricerche su nuove tecnologie agricole nonché la creazione di un incubatore per start-up di aziende agricole gestite dai beneficiari del progetto SAI.

L’edificio, rinnovato con nuove coperture, serramenti e impianti, vede anche l’implementazione delle misure di efficientamento energetico, inclusa l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Il risultato è un ambiente ideale per la formazione e la ricerca. All’interno della rinnovata struttura trovano spazio le attività formative e sperimentali in ambito agricolo, ma anche azioni di promozione dello sviluppo di nuove tecnologie per il recupero e la valorizzazione delle produzioni agricole e industriali, la creazione di soluzioni per rispondere a problemi come l’allevamento e il recupero di sottoprodotti, nonché le attività di informazione e supporto all’avvio di imprese sociali nel settore agricolo.

IntegrationLab, in collaborazione con le istituzioni e i partner coinvolti, si impegna a contribuire attivamente alla rigenerazione economica e sociale del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, attraverso questo progetto innovativo. L’obiettivo è promuovere opportunità di sviluppo sostenibile, integrando la popolazione immigrata nel tessuto economico e sociale della comunità.