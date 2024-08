Incendio doloso devasta la Collina del Castello ad Avella: Intervengono Servizio Antincendio e Protezione Civile. Video

Questa sera, la storica collina del castello di Avella è stata teatro di un devastante incendio che ha rapidamente coinvolto le sterpaglie secche della zona. Le fiamme, che si sono sviluppate con preoccupante velocità, hanno subito allertato le autorità locali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il Servizio Antincendio e la Protezione Civile del Comune di Avella, affiancati dal Corpo della Polizia Municipale. Le operazioni di spegnimento sono state avviate tempestivamente per contenere l’espansione dell’incendio e limitare i danni.

L’incendio, di origine dolosa secondo le prime ricostruzioni, ha avuto un impatto significativo sulla vegetazione della collina, un’area nota per il suo valore storico e naturalistico. Le squadre di emergenza stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili di questo atto criminale e per comprendere meglio le cause e le dinamiche dell’incendio.

Resta alta la preoccupazione per la sicurezza del patrimonio ambientale e storico della collina del castello, simbolo di grande importanza per la cittadinanza. Le autorità invitano i residenti a evitare la zona per facilitare le operazioni di soccorso e prevenire eventuali rischi.