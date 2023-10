Incendio a Avellino: Vigili del Fuoco a Lavoro per contenere l’Emergenza

In una notte segnata da una vasta emergenza, i Vigili del Fuoco di Avellino sono attualmente impegnati in operazioni di spegnimento di un incendio di considerevoli proporzioni che ha colpito un opificio situato in via Pianodardine ad Avellino. L’allarme è scattato alle ore 01:30 di questa notte, richiedendo una risposta immediata da parte degli eroici soccorritori.

Quattro squadre di Vigili del Fuoco sono sul campo, supportate da diverse autobotti e un’autoscala, fornendo tutti gli sforzi necessari per contenere e domare le fiamme. La gravità della situazione ha richiesto ulteriori rinforzi, con una squadra in arrivo dal distaccamento di Mercato Sanseverino e un’autobotte proveniente da Nocera, appartenente al Comando di Salerno.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono attualmente in corso sotto la guida del funzionario di guardia e del Comandante Provinciale Ing. Mario Bellizzi. L’obiettivo principale è di circoscrivere l’incendio, prevenire ulteriori danni e assicurare la sicurezza degli operatori e delle persone nelle vicinanze.

Al momento, non sono state segnalate persone coinvolte nell’incidente, un aspetto positivo che, tuttavia, non riduce la gravità dell’evento. La priorità è ora concentrarsi sulla gestione dell’emergenza e sulla salvaguardia delle persone, delle proprietà e dell’ambiente circostante.

L’incendio rappresenta una sfida significativa per i Vigili del Fuoco, che lavorano incessantemente per contenere la situazione. La collaborazione tra le squadre locali e i rinforzi provenienti da altre sedi dimostra la solidarietà e la prontezza di risposta delle forze di soccorso di fronte a situazioni di emergenza.