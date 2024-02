IL SOLE DI LUCILLA RISCALDA IL TEATRO “GESUALDO”

La nota youtuber sarà ad Avellino il prossimo 13 aprile con uno spettacolo interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie e incentrato sulle canzoni e le coreografie che l’hanno resa famosa in tutta Italia

Avellino, giovedì 15 febbraio – Lucilla viene dal sole e porterà al Teatro “Gesualdo” raggi di felicità da donare ai bambini e alle loro famiglie

La popolare youtuber, sarà ad Avellino il prossimo 13 aprile, alle ore 17:00, con il suo fortunatissimo show dedicato ai più piccini basato sulle canzoni e le coreografie che in pochi anni l’hanno consacrata tra le artiste del web più amate ed apprezzate con oltre 100 milioni di visualizzazioni

Lucilla proporrà uno spettacolo ludico e ricreativo, ma allo stesso tempo educativo, che tende a creare interazioni attraverso i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere, suoni e colori.

Per acquistare i biglietti in prevendita basterà collegarsi ai siti di booking online TicketOne e Go2 e scegliere direttamente in pianta il proprio posto al “Gesualdo”

I costi dei biglietti per assistere allo spettacolo di Lucilla sono:

20 euro prima platea

prima platea 15 euro seconda platea

seconda platea 10 euro galleria centrale e laterale

Per tutti i vecchi abbonati sarà garantito il diritto di prelazione fino alle ore 12:00 di lunedì 26 febbraio.

Per esercitarlo basterà telefonare al numero 333.8968219, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17, e confermare il posto occupato precedentemente.