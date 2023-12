Il Pino Irpino presentato a Palazzo Montecitorio nella sala stampa della Camera dei Deputati

Si terrà martedì 5 dicembre 2023 alle 17.30 a Palazzo Montecitorio nella Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua decima edizione, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato.

Il tour, unico nel suo genere, è oramai consuetudine del Natale in Irpinia. In poco più di tre giorni, infatti, farà tappa in tutte le 118 piazze dei Comuni della provincia di Avellino fermandosi in ciascuna otto minuti.

Due le finalità principali: la prima di carattere solidale con la raccolta di cibi che attraverso le Caritas Diocesane saranno redistribuite alle famiglie bisognose del territorio per allestire la Tavola della festa; la seconda: accorciare le distanze geografiche e sociali per essere comunità.

Tante le novità di questa edizione che saranno presentate nel corso della conferenza stampa dagli organizzatori insieme all’onorevole Toni Ricciardi, vicecapogruppo PD alla Camera, Raffaele Amore e Maria Cristina Aceto, presidente e direttrice del Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio Ets, che insieme alla Provincia di Avellino supporta l’iniziativa e don Marco Ulto della Caritas diocesana di Ariano Irpino – Lacedonia.

Più di 100 i comitati di accoglienza che già stanno preparando l’arrivo del Pino Irpino nel proprio Comune dove vengono coinvolte istituzioni, associazioni e scuole al grido di #IrpiniaTiVoglioBene: lo slogan della manifestazione, diventato manifesto per migliaia di persone che in tutti questi anni hanno reso possibile l’iniziativa.