Il Nola si ferma: a Brindisi arriva la sconfitta per 2-1

Il Nola non trova il quinto risultato utile consecutivo e si ferma a Brindisi. Al Fanuzzi finisce 2-1 per gli uomini di Mister Di Costanzo che dimostrano ancora una volta quanto i brindisini siano in forma e proiettati ad arrivare almeno ai playout. Al Nola resta ancora un punto sopra la zona calda dei playout, oltre una partita da recuperare.

La prima frazione di gara si mostra combattuta e tesa. Gli scontri di gioco non fanno emergere un vincitore e il primo tempo finisce 0-0. La musica cambia nel secondo tempo. Il Brindisi passa in vantaggio già dopo 10′ ancora una volta con il gioiellino Badje. Il raddoppio arriva poi al 74′ con una punizione di Galdean che non lascia scampo a Mariano (sostituto di giornata di Cappa, squalificato). All’ottantaquattresimo il Nola la riapre con Figliolia, implacabile ancora una volta su rigore. I minuti finali non sono però fruttiferi per il Nola che non trova il pari e conclude anche la gara in 10 dopo l’espulsione di D’Orsi.

DICHIARAZIONI “Sono contento ugualmente per la prestazione – ha dichiarato il mister Carmelo Condemi – Probabilmente non meritavamo la sconfitta. Non siamo stati bravi nei due episodi dei gol. Abbiamo giocato però bene su un campo importante, con un pubblico di altre categorie e contro una squadra in forma. Torniamo non col risultato che volevamo ma la reazione di squadra c’è stata”.

IL TABELLINO

Reti: Badjie 55‘ (B), Galdean 74′ (B), Figliolia 84′ (N).

Brindisi: Cavalli, Meneses, Tricarico, Badjie (89′ Trovè), Galdean (71′ Lopez), Zappacosta (64′ De Luca), Esposito, Stranieri, Morleo (93′ Semeraro), Spinelli, Colaci. A disposizione: Carriero, Silvestro, Desiderato, Alfano, Di Giulio. Allenatore: Nello Di Costanzo.

Nola 1925: Mariano, Sagliano, Cassandro, D’Orsi, D’Ascia, Caliendo, Acampora, Zito (53′ Di Dato), Ruggiero, D’Angelo, Coratella (62′ Figliolia). A disposizione: Restina, Sicignano, Togora, Prevete, Staiano, Miocchi, Camara. Allenatore: Carmelo Condemi.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino (assistenti Pellegrino di Torino e Pastore di Collegno).

Note: ammoniti D’Ascia, Cassandro, D’Orsi e Zito per il Nola; ammoniti Zappacosta, De Luca, Meneses e Morleo per il Brindisi.

