Il Lunedì dell’Angelo, due eventi importanti nel vesuviano

Lunedi 10 Aprile 2023 è stato il giorno di Pasquetta o dell’Angelo e come negli anni scorsi, dopo il periodo Pandemico, ci sono stati due eventi importanti: La processione dei Battenti per la Madonna dell’Arco e la scampagnata fuori porta. Il primo evento riguarda il commovente rito di devozione alla Vergine dell’Arco di S. Anastasia, che inizia con lo scoppio dei petardi alle prime luci dell’alba che annunzia la partenza dei Battenti o Fujenti dal luogo di origine per il pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Arco. Da cinque secoli si rinnova il ricordo dei vari miracoli compiuti dalla Madonna dell’Arco che incoraggiano i flussi dei pellegrini e devoti alla processione frenetica verso la meta religiosa. Secondo la tradizione i Battenti chiedono protezione e grazia alla Madonna e la loro corsa frenetica deriva dal peccato compiuto dell’empio giocatore di pallamaglio che furioso per aver perso una gara lanciò il corpo contundente verso l’immagine votiva della Madonna che era situata in un edicola sotto un arco romano. Altri cittadini invece dedicano questa giornata ad una scampagnata spensierata verso paesaggi incontaminati o in visita di luoghi o monumenti artistici: Musei, palazzi storici. e parchi naturali, che danno libero accesso ai visitatori per una gita turistica. (Pasquale Iannucci) .