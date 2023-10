Il Lions Club Nola Ottaviano Augusto: Promuovere la Pace attraverso “Un Poster per la Pace”

In un’epoca segnata da conflitti e violenza, il Lions Club Nola Ottaviano Augusto si distingue per il suo impegno costante nella promozione della pace e nell’educazione delle generazioni future. In un mondo in cui la pace è stata calpestata, e gli episodi di violenza sono all’ordine del giorno, il Lions Club agisce come un faro di speranza.

Uno dei progetti chiave di questa organizzazione è il Service Lions “Un Poster per la Pace”. Questa iniziativa, di valenza internazionale, è rivolta alle scuole del territorio e mira a coinvolgere i giovani nella riflessione sulla pace. L’obiettivo è che le generazioni future possano contribuire con la loro visione unica e creativa della pace a un mondo migliore. Il tema di quest’anno, “OSATE SOGNARE”, invita i partecipanti a esprimere i propri sogni e le loro aspirazioni per un futuro pacifico.

Questo progetto non è solo un’occasione per i giovani di esprimere la propria visione della pace, ma rappresenta anche un monito e un esempio per tutti noi. La loro creatività e il loro desiderio di un mondo senza conflitti ci ricordano che la pace è un obiettivo comune e che dobbiamo lavorare insieme per realizzarlo.

Il messaggio del Papa Francesco, “La Guerra è una Sconfitta”, risuona con forza in questo contesto. La guerra non porta nulla di positivo, solo dolore e distruzione. Il Lions Club Nola Ottaviano Augusto si impegna a combattere la violenza e a promuovere la pace in ogni modo possibile.

Con gli hashtag #WeServe e #TogetherWeWillBeStrong, il Lions Club sottolinea l’importanza di unire le forze per raggiungere l’obiettivo comune della pace. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere, e insieme possiamo fare la differenza.

“Osate Sognare” è non solo un tema, ma un invito a immaginare un mondo migliore, un mondo in cui la pace trionfa sulla violenza. Il Lions Club Nola Ottaviano Augusto dimostra che, anche in tempi difficili, la speranza e la pace possono prosperare quando lavoriamo insieme per un futuro migliore.