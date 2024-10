Il Laceno d’Oro 2024 cerca giurati popolari e volontari per il festival: come partecipare

Non solo spettatori. Anche quest’anno il Laceno d’Oro, che si terrà ad Avellino dall’1 all’8 dicembre, cerca curiosi del mondo del cinema pronti a mettersi in gioco attraverso due differenti forme di partecipazione.

Si rinnova, infatti, la possibilità di entrare a far parte della Giuria Pop – la giuria popolare del festival internazionale – che anche nel 2024 attraverso il suo operato attribuirà a due opere in concorso (per le sezioni “Laceno d’Oro 49” e “Spazio Campania”) il Premio del Pubblico.

Prendere parte alla Giuria Pop è molto semplice: a partire dai 16 anni e senza limiti d’età, basta iscriversi attraverso il form presente sul sito lacenodoro.it e partecipare agli appuntamenti in programma per le due sezioni di concorso. Al termine delle visioni e prima della cerimonia finale, gli esiti delle votazioni verranno raccolte dai coordinatori dello staff per decretare i destinatari del premio.

Ma il Laceno d’Oro cerca anche persone disposte a “sporcarsi le mani” dietro le quinte del festival. Lo staff, infatti, accoglie ogni anno volontari disponibili a partecipare attivamente all’organizzazione, in particolare studenti di scuole di cinema o facoltà universitarie in discipline dello spettacolo, che abbiano voglia di mettersi alla prova sul campo in un grande evento supportando i referenti dei vari settori: dall’accoglienza alla logistica, dalla comunicazione alla moderazione di incontri.

Gli interessati, a partire dalla maggiore età, possono inviare una mail all’indirizzo segreteria@lacenodoro.it con oggetto CANDIDATURA VOLONTARI entro il 22 novembre.

Condividere l’emozione della visione comune di un film in una sala cinematografica è una sensazione unica, ma sapere di contribuire attivamente alla buona riuscita di un festival storico del proprio territorio con il proprio operato di giurato o volontario è davvero un’esperienza irrinunciabile. Il Laceno d’Oro vi aspetta!