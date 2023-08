Il gruppo Montefusco in Azione incontra il Presidente Provinciale Buonopane sulla chiusura della provinciale 75 Montefusco San Nazzaro.

Il gruppo Montefusco in Azione facendo seguito agli esposti e comunicazioni già inoltrate all’Amministrazione provinciale di Avellino, ha incontrato il Presidente della provincia in merito agli sviluppi della vicenda relativa alla chiusura al traffico della Strada provinciale 75 Montefusco San Nazzaro.

Sono passati oltre 2 anni dalla chiusura di questa arteria, che rappresenta la più importante strada di collegamento con il Sannio, sia per il flusso dei lavoratori che per i numerosi turisti che si spostano verso Montefusco e le altre zone limitrofe.

La situazione è di estrema gravità perchè nonostante la chiusura al traffico, non di rado la SP75 Montefusco – San Nazzaro è utilizzata da veicoli in transito, con conseguente ulteriore rischio per la incolumità delle persone, poiché è evidente che il periodo di chiusura ha reso ancor meno praticabile la medesima strada, che necessita di ulteriori interventi di manutenzione, oltre quelli derivanti dalla presenza della frana esistente, causa della chiusura al traffico veicolare

Il responsabile del gruppo e consigliere comunale Salvatore Santangelo nel corso dell’incontro ha sollecitato il presidente anche in ordine alla necessaria opera di pulizia straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel territorio del Comune di Montefusco.

L’amministrazione provinciale ha ribadito il suo impegno per la soluzione della vicenda; al riguardo, il presidente ha evidenziato che è in via di definitiva aggiudicazione l’esecuzione dei lavori necessari alla riapertura al traffico della strada provinciale Montefusco San Nazzaro, dei quali si prevede l’inizio entro il prossimo autunno.

Il Presidente ha altresì assicurato l’impegno dell’ente di Palazzo Caracciolo per l’esecuzione di lavori straordinari di pulizia delle arterie provinciali.

Il Consigliere comunale Salvatore Santangelo “ringrazia per l’impegno, la correttezza istituzionale e la disponibilità dimostrata il presidente della Provincia Rizieri Buonopane ed evidenzia che è compito della politica e delle istituzioni adoperarsi per trovare una soluzione definitiva al problema che affligge la comunità di Montefusco. Noi di Azione siamo pronti a dare il nostro contributo di idee e proposte perché crediamo che alla gente interessino non le scelte di convenienza, i silenzi di comodità o le polemiche inutili, ma la soluzione dei problemi di vita quotidiana delle persone. La tutela delle aree interne passa non solo per gli improbabili ragionamenti futuristici, ma per le scelte quotidiane di concretezza che siano in grado di assicurare alle persone la qualità di vita e gli standard di servizi necessari a rimanere in queste aree”

Il gruppo Montefusco in Azione