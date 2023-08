IL “FASHION SHOW” FA TAPPA A FORINO CON LA BELLISSIMA MERCEDESZ HENGER.

Una nuova tappa nel cartellone di eventi della Tordiglione Production. Il Fashion Show approda a Forino portando con sé moda, musica e cabaret. Madrina d’eccezione la bellissima e dolcissima Mercedesz Henger.

Appuntamento per venerdì 4 agosto in Piazza Municipio alle ore 21. Accanto alla splendida modella ed influencer da 850mila follower, il simpaticissimo attore e presentatore Carlo Maria Todini che oltre ad affiancarla nella conduzione della serata regalerà al pubblico divertenti pillole di cabaret. Altri ospiti della serata la violinista Mariella Pizzuti, il sassofonista Mimmo Sax e le allieve della scuola di danza di Alessandra Vottariello, “Professional dance”.

Il format del Fashion Show sarà quello consolidato con raffinate sfilate di moda, momenti di spettacolo musicale ed esilaranti parentesi di cabaret. L’ingresso sarà libero come ad ogni evento della “Fashion Model Agency Production”, grazie al Patrocinio del Comune di Forino e alla collaborazione degli sponsor ufficiali, in particolare di Dotolo Mobili e di R.M. Edilizia.

In passerella Sonia Shop di Atripalda con le strepitose collezioni di costumi da bagno e intimo, l’ Ottica Borzelleca, di Pratola Serra e Forino, con le ultime tendenze glamour in fatto di occhiali da sole e da vista e qualche anticipazione invernale con la pellicceria rigorosamente artigianale e “Made in Italy”di Aury Atelier con sede ad Avellino e Salerno. Un simpatico momento sarà dedicato anche alla regina della tavola: la pasta, in collaborazione con il Pastificio Scaglione di Colliano. Le acconciature saranno a cura di “Cento colpi di Spazzola Coiffeur” di Marianna Guarino con sede a Forino.

«Invito tutti a venire a trascorrere una serata in spensieratezza con noi a Forino – afferma il patron dell’evento, Walter Tordiglione – Ci sono tanti posti a sedere e l’ingresso è libero. Ringrazio sin da subito il sindaco Antonio Olivieri e l’Amministrazione comunale per la fiducia concordatami e l’amico Mario Ruggiero che ha fortemente voluto il Fashion Show a Forino».

La regia moda dell’evento sarà a cura di Rosanna Giaquinto con la direzione artistica di Monica De Benedetto e la supervisione organizzativa di Rocchina Maiorano. Riprese video Michele Frascione, servizio fotografico di Alberto Cotugno, luci e suoni di Nico Capozzi.

Addobbi floreali de “Il Girasole Floral Design” di Forino. Sponsor esterni “Cinzia Costruzioni Sas” di Contrada, “Vietri Auto” di Serino, “Tenuta Fanelli” di Forino, “La Vecchia Casa” ristorante a Forino, “Gruppo Cat Sky” di Giuseppe Arminio.